قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنَّ النقابة أخذت مسارًا قانونيًا ضد وزارة الصحة بسبب نظام التكليف الجديد الذي مازال مبهما، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الجزم بتوقيت صدور الحكم القضائي".

وأضاف الطاهر، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بدار الحكمة بحضور شباب أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019، أنَّ النقابة سترسل لوزارة الصحة استيضاح حول مكان وموعد اللقاء مع وزيرة الصحة الأربعاء المقبل وهل سيكون بحضور وفد ممثل عن النقابة والشباب أم سيكون اجتماعا مغلقا مع وفد النقابة للتباحث حول النظام الجديد.

وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء: "غير منطقي أن لجان الزمالة التي كانت تستوعب 2000 على الأكثر تستوعب 8 آلاف مرة واحدة".