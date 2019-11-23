أجل البرلمان العراقي عقد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، حيث قرر البرلمان استجواب وزير الصناعة والمعادن خلال جلسة اليوم، ومن المقرر أيضا أن تجتمع القوى السياسية اليوم لبحث مقترح الانتخابات المبكرة ومصير حكومة عبد المهدي، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وعلى الجانب الآخر، تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد، بعد اتفاق الجيش العراقي مع المتظاهرين على مغادرة تلك المنطقة الحيوية.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.