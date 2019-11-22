أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - "أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (الطاش) بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار".

وأضافت مديرية الاستخبارات، أن الإرهابي الذي تم القبض عليه هو مسؤول عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت - في وقت سابق - اعتقال "قائد الغزوات" في تنظيم "داعش" الإرهابي ومسؤول تفجير المفخخات في نينوي، بالإضافة إلى القبض على 3 إرهابيين في الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات.