قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، الانتهاء من إجراءات تشريح ومعاينة الطب الشرعي لجثة عامل بشركة غزل المحلة لقي مصرعه أسفل عجلات قطار "السنطة – طنطا" وتسليم الجثة إلى ذويه وتسليمها من مشرحة مستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد البرجي، مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط السيد ماهر مصطفى 43 سنة عامل، مقيم بقرية منية البندرة من القطار.

وكشفت تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه أثناء ذهاب المتوفي لعمله بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واستقلاله للقطار من محطة البندرة، اختل توازنه وسقط أسفل القطار، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.