قال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، إنَّ نظام التكليف الجديد الذي وضعته وزارة الصحة غير واضح، مضيفًا أنَّ "القرار عامل زي اللهو الخفي محدش عارف له ملامح ولمن وراءه، وكيف يمكن تنفيذه على أرض الواقع، ونسبة نجاح تنفيذه قبل الدخول فيه".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في دار الحكمة بحضور شباب أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019.

بدورها، رأت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء، أنَّ نظام التكليف الجديد بظاهرة الرحمة وفي باطنه العذاب، موضحة "يبدو أنه جيد ولكن طرق تنفيذه ستكون بها الكثير من المشاكل، ولابد من دراسته بشكل جيد حتى نضمن تدريبًا جيدًا للأطباء".