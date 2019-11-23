ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، عاطل بحوزته 25 ألف قرص مخدر، وماكينة لتصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة في أحد الأماكن بنطاق منطقة الجزيرة بمدينة كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار فيها، وهو "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية"، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية خيانة أمانة، محكوم عليه غيابيا في قضية إيصال أمانة، و بإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة في التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.

وأسفر التفتيش عن ضبط 25180 قرص مخدر لعقار الترامادول، وماكينة تصنيع العقاقير المخدرة، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تصنيع الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بحيازته للمضبوطات ونشاطه الإجرامي في مجال تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.