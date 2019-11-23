أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا باعتبارهما أكبر دولتين بالقارة الأفريقية خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

وقال "نصار" إن هناك توافقا في الرؤى بين المسئولين بالبلدين لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك بما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع "إبراهيم باتيل" وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي، على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر "الاستثمار من أجل أفريقيا".

وقد تناولت المباحثات بين الجانبين مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير التجارة المصري، إن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تنفيذ توصيات ورشة عمل صنع في أفريقيا، خاصة ما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي من خلال التركيز على الإمكانات الصناعية المتاحة بكلا الدولتين فضلا عن أهمية منح الأفضلية لمنتجات البلدين في تلبية احتياجات السوقين المصري والجنوب أفريقي.

وأشار "نصار" إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 4.8%، حيث بلغ 291 مليون دولار مقارنة بنحو 277.5 مليون دولار خلال عام 2017.

ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المصرية الجنوب أفريقية المشتركة فى مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار والمواصفات والمقاييس بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التعاون المشترك.

ولفت "نصار" إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال بدولة جنوب أفريقيا فى السوق المصري، وبصفة خاصة مجالات التعدين والمناجم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع الزراعي والإنشاءات والمقاولات ومشروعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والمصرفية والسياحة والنقل واللوجستيات.

ومن جانبه أعلن "إبراهيم باتيل" وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي أن وفد رجال أعمال من دولة جنوب أفريقيا سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل يضم 15شركة تعمل فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية وذلك للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي والذى يستهدف استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بدول القارة الأفريقية.

وفى هذا الصدد أكد الوزير الجنوب أفريقي، على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف إقامة شراكات تسهم فى تنمية التعاون الاقتصادى سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى.