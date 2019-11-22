قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إنجاز وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية يساهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة، ويساعد الدول الأفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المُقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا": "هذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا إيجاد حلول تبنى على التكامل الإقليمي، بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي، يساعد على توفير ملايين فرص العمل الجديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ما يساهم في تحقيق الازدهار لشعوبنا".

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الفعاليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.