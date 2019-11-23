أثنى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على التغطية الإعلامية لجميع فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي فاز بها المنتخب المصري الأوليمبي.

ويستعد زين، لتكريم كل أطقم وفرق العمل من قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بنقل البطولة على جهودهم المتميزة في نقل كل فعاليات البطولة حيث قام قطاع الهندسة الإذاعية بتوفير جميع الإمكانيات الهندسية والفنية للنقل من وحدات البث الخارجي والوحدات الفنية.

وقال "زين" في بيان صادر عنه: "تحية تقدير وشكر لكافة العاملين بالقطاع من مهندسيين وفنيين وإداريين على ظهور نقل المباريات أرضيا علي شاشة قناة تايم سبورت بجودة عالية للمشاهد توازي البث الفضائي، فضلاً عن احترافية ومهنية فريق عمل القناة من عناصر الإعداد الذين قدموا التقارير المتميزة والمعلومات عن كل الفرق المشاركة ولاعبيها وأجهزتها الفنية والمخرجين والمصورين الذين نقلوا الفعاليات باحترافية ومهنية؛ أمتعت جماهير الكرة المصرية، ومقدمي البرامج والمذيعيين والمراسلين الذين قدموا البرامج باحترافية ومهنية وكل عناصر العمل المتميزة من مساعدين وإداريين، وفريق عمل ستديو التحليلي الذي استضاف خبراء ونجوم كرة القدم في مصر، والذين قدموا تحليلا رياضياً متميزاً أمتعوا به جماهير الكرة المصرية".