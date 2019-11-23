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محافظ كفر الشيخ يصدر 4 قرارات جديدة

محافظ كفر الشيخ يصدر 4 قرارات جديدة

محافظ المنيا يستقبل عمدة هيلدسهايم لافتتاح رمز الصداقة

محافظ المنيا يستقبل عمدة هيلدسهايم لافتتاح رمز الصداقة

"فطير مشلتت وعسل وبتاو".. "عزومة" المنياوية لوفد هيلدسهايم الألمانية

"فطير مشلتت وعسل وبتاو".. "عزومة" المنياوية لوفد هيلدسهايم الألمانية

أكبر خبيئة حيوانات مقدسة.. أثري يوضح أهمية كشف سقارة الجديد

أكبر خبيئة حيوانات مقدسة.. أثري يوضح أهمية كشف سقارة الجديد

افتتاح ملتقى توظيف يوفر 7 آلاف فرصة عمل في أسيوط

افتتاح ملتقى توظيف يوفر 7 آلاف فرصة عمل في أسيوط

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