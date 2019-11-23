قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف من مؤتمر أفريقيا 2019، هو إرسال رسالة للعالم حول التكامل الاقتصادى مع القارة الأفريقية.

وأشار "العربي" إلى أن الغرف التجارية تبحث إيجاد استراتيجية لتعزيز التعاون التجارى مع دول أفريقيا تتضمن أربع محاور منها تنمية وتحرير التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة والترويج وإبرام الصفقات التجارية وتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات وذلك من خلال التأكيد على تنشيط التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التى تطبقها بعض الدول فى اتفاقاتها.

وكذلك الاستفادة من القرب الجغرافى والروابط الوثيقة التى ترتبط بين شعوب القارة وتنشيط فى مجال الترويج للسلع المصرية فى دول أفريقيا مثل إقامة المعارض وأهمية توفير وإيجاد خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا والعمل على إنشاء شركات شحن أفريقيا لمواجهة ارتفاع أسعار الشحن بالقارة الناتج عن عدم وجود شركات شحن كافية وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوما، وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق أسيا على معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة وتفعيل دور الغرف التجارية بدول القارة فى تنمية التجارة البينية.

وفى السياق ذاتة أكد رئيس الغرف التجارية لـ "الوطن" وجود مطالب بإقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى الدول التى تتوافر بها الفرص الضائعة والتعاون مع الهيئات الحكومية بدول القارة من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والدعم الفنى المطلوب وإعداد وتفعيل المشروعات المقترحة والحث على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة وتوفير مساحات تخزنية بإحدى دول القارة للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة وتشجيع المشاركة فى المعارض الخارجية.

مضيفا أن حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية إدراج المعارض التى تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول القارة ضمن خطتها فى المعارض الخارجية والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى أو السفارات بالدول التى لايوجد بها مكاتب وإنشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع الكترونى يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجارى لعلاج مشكلة النقص فى المعلومات وبتعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات إلى القارة والاستفادة من المزايا التى تقدمها الموسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات وإنشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة بكمبالا، والتأكد من استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى وغيره من الموسسات المالية والدولية فى مجال تنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 الذى عقد أمس الجمعة 22 نوفمبر، للوفود المُشاركة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.