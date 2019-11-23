مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدم الجلسة الدائرية حول الاستثمار في أفريقيا المنعقدة ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019.

جاء ذلك حينما طلب مقدم الجلسة من الرئيس السيسي التعليق على آراء بعض العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إلا أنَّ رئيس الجمهورية قاطعه مبتسمًا: "متخليش الكلام ليا أنا بس، مش هتكلم لوحدي، أنا معايا الحكومة ومن حقها تتكلم عشان يثروا الحوار معايا".

وطلب الرئيس السيسي من الدكتور عمرو طلعت وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركة في الحوار.

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.