قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكثيرين في مصر لم يستوعبوا ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنهم تسائلوا عن جدوى نقل مؤسسات الدولة إلى هناك.

وأضاف "السيسي"، خلال حضوره جلسة دائرية حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى "أفريقيا 2019": "قولنا هنعمل دولة جديدة، ومش هننقل بني آدمين، لكن بنبني وبنعيد صياغة الدولة المصرية وبنعمل ميكنة كاملة وقواعد بيانات شغالين فيها بقالنا 3 سنوات ونصف، عشان لما نروح هناك تبقى الحكومة الذكية شغالة وبتكلم بعضها وبتعمل إجراءاتها بشكل يقلل كثيرًا من العمل البشري، والوقت، والأخطاء".

وأكد أنه بنجاح مصر في تنفيذ هذه الأمور والانتقال إلى العاصمة الإدارية بهذا الشكل، ستصبح هناك سيرفرات عملاقة تمثل عقل الدولة المصرية، مضيفا: "اللي إحنا بنعمله دلوقتي على أحدث تكنولوجيا وصلت لها الإنسانية".

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.