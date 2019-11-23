قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة مستوردة للتكنولوجيا، لكنها تسعى إلى الاستفادة من التطور العالمي في هذا المجال لبناء دولة تعمل بكفاءة أحسن مما كانت عليه.

وأضاف السيسي، خلال حضوره جلسة دائرية حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى "أفريقيا 2019": "مصر معبر شبكات نقل البيانات من أوروبا لأفريقيا وآسيا، وبالتالي نتحرك في هذا الاتجاه، ونعمل على إنشاء شبكة قوية لصالح قواعد البيانات ونقل البيانات إلى الدول الأفريقية الشقيقة".

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.