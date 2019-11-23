قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل المؤسسي في مصر صعب، مضيفا: "وده مش قدح فيها وفي قدرة مؤسساتها، ده توصيف حقيقي لمدى التقدم اللي إحنا فيه.. علشان تبقوا عارفين ده، علشان تقفوا جنبنا يا مستثمرين ويا رجال أعمال.. عاوزين تقفوا جنبنا ولا تسيبوا أفريقيا زي ما هي كدا".

وأضاف السيسي، موجها حديثه للمستثمرين الأجانب خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى "أفريقيا 2019": "أنا مش بكلمكوا كلام عاطفي بس التحدي اللي موجود عندنا إننا مش زيكو.. إحنا لسه وقدامنا شوية.. هتقفوا جنبنا ولا هتسيبونا والإرهاب ياكلنا ويبهدل بلدنا، وهيطلعلكوا في هجرة غير شرعية وإرهاب".

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.