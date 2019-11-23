طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين الأجانب بالنظر للاستثمار في مصر وأفريقيا، من المنظور الأمني والإنساني والاقتصادي، ليس من المنظور الاقتصادي فقط.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019: "في مجالات أخرى للعمل في بلادنا الأفريقية، وكل بلد حسب ظروفها، اللي فيها مواد تعدين عندها فرص قيمة مضافة لهذه المواد تتمل في البلاد دي، وتخرج نص تصنيع على الأقل، ولكن لو استمرينا إننا نصر على إننا ناخد المواد الخام من أفريقيا، أفريقيا مش هتتقدم".

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.