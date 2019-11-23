قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت دولة هشة وغير مستقرة وتعرضت لإرهاب شديد في الفترة بين عامي 2011 و2014.

وأضاف السيسي، خلال حضوره جلسة دائرية حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019، أن الإرهاب لا يشكل خطرًا واحدًا فقط، وإنما عدة مخاطر، موجهًا حديثه لأحد الحضور بالجلسة قائلا: "ريتشارد أنا مبغيرش الكلام، أحاول أن أغطي الموضوع من وجهة نظرنا، انتو جايين تسمعونا".

وأكد أن الإرهاب لا يقتل البشر فقط، لكنه يقتل الأمل، والتنمية ويبعد المستثمرين ويزيد تكلفة الإقراض ويتسبب في البطالة ويضيع السياحة، ويجعل البلد في حالة شلل كاملة، مضيفا: "تصوروا الدولة دي كانت بتواجه الإرهاب وتنمو".

وأردف: "لم نقرر مواجهة الإرهاب ثم حل مشكلة التنمية بعد الانتهاء منها"، في إشارة منه إلى التعامل مع الملفين في نفس الوقت.

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.