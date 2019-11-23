أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 2298 مواطن من أهالي قرية "القضاة"، التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، فضلاً عن تحويل 19 حالة من المرضى إلى المستشفيات العامة والمركزية لإجراء عمليات جراحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت تخصصات الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والأطفال، والقلب، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والجلدية، كما أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وإجراء ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه.