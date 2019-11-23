أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء عاطف مهران، إخطارا بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.