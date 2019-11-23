تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، صوب المباراة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على ستاد "الاتحاد"، معقل السيتيزنس، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق رؤوف خليف.

تشيلسي يأمل في فك عقدة مانشستر سيتي

يتطلع نادي تشيلسي لفك عقدة مانشستر سيتي، حيث تلقى البلوز الخسارة من السيتيزنز في 5 مواجهات من آخر 5 لقاءات جمعت بينهما.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

يدخل نادي مانشستر سيتي المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.