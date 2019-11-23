كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، فى واقعة قتل وتقطيع زوجة على يد زوجها فى الهرم.

وأوضحت التحريات، أن المتهم والمجني عليها بينهما خلافات، وكان غائب عن المنزل لمدة 3 أيام، وعاد صباح اليوم، وعقب مشاهدته لها، أمسك "السيف"، وذبحها، وتعدى عليها بالضرب بالسيف "40 ضربة"، لشكه فى سلوكها.

وتبين أن المجني عليها 39 سنة، والمتهم عامل فى محل "فراخ"، 41 سنة، وانطلقت مأمورية من المباحث، تحت قيادة العقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتم التحفظ عليه.

وجار استجوابه حول ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.