حسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل المثار بشأن موعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان الحالي، قائلا، خلال الجلسات العامة التي كانت منعقدة الأسبوع الماضي، إن الفصل التشريعي الحالي سينتهي 9 يناير 2021.

وعن موعد انتخابات مجلس النواب الجديد قال النائب محمد سليم، في تصريحات خاصة للوطن، أنه طبقا للدستور فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وهو ما يعني أن الانتخابات يمكن أن تبدأ إجراءاتها بداية من نوفمبر 2020، مدة الستين يوما السابقة لتاريخ 9 يناير 2021.