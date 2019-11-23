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فيديو.. لحظة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات بالدقهلية

فيديو.. لحظة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات بالدقهلية

خفيفة مع انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأمطار

خفيفة مع انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأمطار

سفير مصر لدى كندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري بأوتاوا

سفير مصر لدى كندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري بأوتاوا

من الأهلي للبرازيل.. لاعبون نفذوا ركلات جزاء بطريقة كوميدية (فيديو)

من الأهلي للبرازيل.. لاعبون نفذوا ركلات جزاء بطريقة كوميدية (فيديو)

عاجل.. تحديد مكان هروب المتهم بقتل زوجته وتقطيعها بالسيف في الهرم

عاجل.. تحديد مكان هروب المتهم بقتل زوجته وتقطيعها بالسيف في الهرم

"البحوث الإسلامية" يوضح حكم الدعاء جهرا عند القبر 

"البحوث الإسلامية" يوضح حكم الدعاء جهرا عند القبر 

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"قطعها في نصف ساعة ونط من الشباك".. كيف قتل "فرارجي" زوجته بالهرم؟

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