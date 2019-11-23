أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، 151 من العاملين ومسئولي الحضور والانصراف بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق.

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فإن القرار تجاه العاملين بسبب الانصراف عن العمل دون إذن رسمي ونتيجة التقصير والتقاعس.

صدرت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية خلال أسبوع شملت مراكز بلقاس، شربين ،أجا ،ميت غمر، طلخا، المنزلة، منية النصر، بني عبيد، دكرنس، الجمالية، ميت سلسيل، السنبلاوين، تمي الأمديد، المنصورة، نبروه".

وكلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ اللازم حيال التحقيق مع حالات الانصراف عن العمل دون إذن رسمي وعددهم 148 موظفا، وإجراء التحقيق مع مسؤولي الدفاتر بوحدة طب الأسرة بالديسة التابعة للإدارة الصحية ببني عبيد لعدم الشطب على حالات الغياب، وبالكفر الجديد التابع للإدارة الصحية بميت سلسيل، ومكتب صحة المنزلة لوجود سجل التحركات غير مختوم ولا يوجد به ترقيم.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر باتخاذ اللازم حيال وجود اشغالات وباعة جائلين وتكاتك أمام مدخل المستشفى، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة دخول سيارات الإسعاف والمرضى إلى المستشفى.