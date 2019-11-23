ضبطت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي في الدقهلية، اليوم، كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالصيدليات، بمدينة المنصورة، في عدد من الصيدليات والمحلات الخاصة.

خرجت الحملة، بتوجيهات من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وضبط المخالفين، والحفاظ على صحة المريض المصري عامة والشباب بصفة خاصة.

وانتشر في الآونة الأخيرة، الترويج لبعض المواد والمستحضرات، مثل المكملات الغذائية، التي يستخدمها الشباب في بناء العضلات، والمنتشرة بصورة كبيرة بمراكز العناية البدنية، وبعض المحال المخصصة لبيع تلك المستحضرات، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وأسفر التفتيش، عن ضبط مئات من الأكياس، يتراوح وزن الكيس الواحد ما بين 3 كجم إلى 6 كجم، وعدد كبير من البرطمانات، يتراوح وزن البرطمان 5 كجم.

وأفاد بيان لمديرية الصحة بالدقهلية، بأن جميع المضبوطات، عبارة عن أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها، بمعرفة مباحث التموين بالدقهلية، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشارت المديرية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، لعدد من الصيدليات، لعدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول، أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات الرقابية تباعا، وتطبيق القانون لردع المخالفين.