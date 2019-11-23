قالت الفنانة هنا شيحة، إنها تحلم بتجسيد شخصية المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" في عمل فني: "أنا فاكرة الدور بتاع ماجدة الصباحي ولما اتفرجت عليه وجعني أوي ودايما كان عندي تساؤل جوايا.. إيه اللي خلاها تفضل ثابتة ومتماسكة مع كل اللي كان بيحصلها".

وأضافت "شيحة"، خلال استضافتها ببرنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "ON E"، أنها تطمح لعمل فيلم أو مسلسل، تجسد الجانب النفسي لتلك الشخصية الشهيرة: "نفسي أعمل حاجة تظهر الجانب النفسي ليها، كان عامل أزاي بكل اللي كانت بتقابله"، موضحة أن السينما تختلف تماما عن الأعمال الدرامية مثل المسلسلات: "السينما هي فن التكثيف يعني اللي تقدر تقوله في ساعة ونص، ويوصل للجمهور فقط ويكون مكثف جدا، بس المسلسل بياخد الموضوع، ويفرده فبيحتاج مساحة أكبر والأكثر صعوبة المسلسلات".

وأكدت، أن شكل الفنانة لا يدل على براعتها في التمثيل: "كم فنانات مش حلوين بالمعنى بتاع الناس، بس هما موهوبين بشكل فذ، زي ماري منيب، وزينات صدقي، الشكل الخارجي ملهوش علاقة بالآداء عامل أزاي".