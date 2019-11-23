توافد عدد من نجوم الفن إلى عرض فيلم "بين الجنة والأرض" المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين، وكان على رأس الحضور الفنانات لبلبة وبشرى وياسمين رئيس ونسرين أمين ومادلين طبر.

يذكر أن الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.