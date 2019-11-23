أحيا النجم حمادة هلال، واحدة من أضخم حفلات بورسعيد من حيث الحضور الجماهيري غير المسبوق، من مختلف أبناء محافظات الجمهورية، وتجهيزات "اللايف"، التي أضفت المزيد من أجواء الإبهار العالمية.

يعد الحفل، هو الأول لحمادة هلال داخل "بورتو سعيد"، الذي افتتح فقرته، بأغنية "والله وعملوها الرجالة"، ليحتفل مع الجمهور، بفوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، لتشعل حماس وهتافات الجمهور، بمجرد صعوده على خشبة المسرح.

كما قدم "هلال"، وصلة غنائية طربية رومانسية، أضفت آجواء البهجة ووصلات الغناء والرقص طوال الحفل، الذي تخلله صعود طفل يحمل "مايك- لعبة"، قدمه لـحمادة، وأخد منه الـ"مايك" الحقيقي، وشاركه تقديم أغنية "اشرب شاي"، وسط المزيد من آجواء الإثارة.

حرص حمادة هلال، في ختام الحفل، على شكر القائمين عليه، بداية من منظمه المنتج وليد منصور، وفريق عمله.

وكان حمادة هلال، وقع مؤخرًا لوليد منصور، لتتولى شركته الإشراف على حفلاته اللايف، وكان ضمن الحضور بالحفل، وائل المصري مدير إدارة أعمال الفنانين بـ"تالنت دبليو أم".

علي جانب آخر، انتهى حمادة هلال، من تصوير أغنية "oh lala"، كلمات طارق صبري، لحن تيتو، وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.

يذكر أن حمادة هلال، شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "ابن أصول"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.