افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبصحبتها المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معرض "القاهرة.. أحبك"، المصاحب لفعاليات الدورة 41 من المهرجان.

وتفقدت ركن سينما الواقع الافتراض، كما شهدت فيلما وثائقيا بعنوان رزق السينما، عن مشوار الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى السابق للمهرجان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وميرفت الإبياري أرملة الراحل، ونجليه كريم وأحمد، وعدد من تلاميذه الفنانين والسينمائيين.

وقالت "عبد الدايم"، إن دورة المهرجان هذا العام، تعكس دعم الوطن لفن السينما، باعتباره ذاكرة الأمة، مؤكدة الاهتمام بسينما المرأة، منوهة بالتطور الذى تشهده الفعاليات، من عام لآخر على جميع المستويات، مشيدة بمحتواه الفني والأفلام المشاركة.

من جانبه قال "حفظى"، إن مهرجان القاهرة السينمائي، وقع بروتوكولا مع المهرجانات السينمائية العالمية، تنص على أن تمثل المرأة فى إدارتها بنسبة النصف بحلول عام 2020، مؤكدًا أن القاهرة السينمائي يطبق فعليا هذه النسبة.

وأشار إلى استمرار اسم يوسف شريف رزق الله، كمدير فنيا لدورة هذا العام، تكريما له ولجهوده فى إثراء المهرجان، وتقديرًا لمشواره الطويل به.

يشار إلى أن معرض "القاهرة.. أحبك"، تم تصميمه بديكورات تمثل القاهرة الخديوية بطابعها المعمارى المميز، وبعض معالمها الشهيرة، التى تمت معالجتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منها مجسم هولوجرام لطلعت حرب، الأوبرا الخديوية، وسينمات مترو، ميامى، وراديو، وغيرها من المباني العريقة، إلى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية وأفيشات الأفلام، التي تروى تاريخ وجذور السينما فى مصر.

أما سينما الواقع الافتراضي، تضم عروضا لـ20 فيلما من دول مختلفة، وتتنوع بين الوثائقية والروائية، وفيلم رزق السينما، تضمن مشاهد مسجلة للراحل يوسف شريف رزق الله، مستعرضًا مشواره مع فن السينما، وشهادات عنه، رواها كوكبة من المشاهير، ممن عاصروه، وعملوا معه.