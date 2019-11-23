تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، تنفيذ استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بالشارع، وتابع مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بنفس الشارع، وما ترتب عليها من آثار سلبية وارتفاع نسبة الرشح الأرضي بالشارع الأمر الذي يعوق عملية رصف هذا الشارع.

وذلك خلال جولة ميدانية، اليوم، بشارع الدقهلية بحي ثانِ، رافقه خلالها أحمد شعيب رئيس الحي، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ليلى مصطفى، استشاري مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ خلال الجولة بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسة التقديرية لإنشاء خط خاص بطول 750 مترا لتجميع المياه الجوفية وتصريفها على خط الطرد الرئيسى بشارع المدارس، وبذلك تكون المشكلة انتهت تماما، والبدء الفعلي في تنفيذ أعمال رصف وسفلتة الشارع بالكامل قريبا.