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30 نوفمبر.. الحكم في بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري

30 نوفمبر.. الحكم في بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري

مسؤول ينفي صحة تقرير رويترز حول تعرض لاجئات إفريقيات لاعتداءات جنسية بمصر

مسؤول ينفي صحة تقرير رويترز حول تعرض لاجئات إفريقيات لاعتداءات جنسية بمصر

الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس

الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس

وزير خارجية الأردن يؤكد دور مصر القيادي فى مواجهة التحديات بالمنطقة

وزير خارجية الأردن يؤكد دور مصر القيادي فى مواجهة التحديات بالمنطقة

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