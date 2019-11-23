الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي منطقة حظر طيران مدني أو عسكري محلي أو أجنبي تمتد من الماية قرب الزاوية غربًا الى كلية البنات العسكرية في طرابلس، وشرقاً إلى القره بوللي، وجنوباً الى الرابطة قرب غريان مروراً بحنوب ترهونة، ويُستثنى من ذلك مطار "معيتيقة"، على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغبت بدخول المجال المحظور.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مرجعًا ذلك إلى "تقدم قوات القيادة نحو طرابلس" حسبما أفادت قناة "العربية".

قال المسماري في مؤتمر صحافي، مساء السبت، حول فرض منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي: "ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر"، مشيرًا إلى أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.

ويسعى الجيش الليبي إلى السيطرة على العاصمة طرابلس، متهما حكومة الوفاق التي تسيطر عليها بدعم العناصر والميليشيات الإرهابية في المنطقة.