أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات الجوية الليبية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية، وهناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك، كما أن القوات البرية قادت عمليات ساعدت على القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني.