أحبط رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الجوية السعودية رقم 411 القادمة من جدة، اشتبه كلا من، أحمد البنا رئيس الوردية، وطه الشهاوى بالأمن الجمركي، في الراكبة "ر. م. ا"، مصرية الجنسية، قادمة من السعودية، وبدت عليها علامات القلق والارتباك.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، أجابت بأنها هدايا وملابس العمرة.

جرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفه أحمد عبدالخالق ومحمد منير مسئولى الفحص، فأفادا بوجود أجسام معتمة، أكدت الاشتباه.

وبالعرض على، أيمن فوزى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من، حسن على وعاصم فتحى مأموري الحركة، ونشأت عباس بمكافحة التهرب الجمركي، وذلك لتفتيش أمتعتها الشخصية.

وبتفتيش حقائبها الشخصية، تبين وجود 12 سبيكة فضية وزن كل سبيكة منها كيلو جرام، بإجمالى 12 كيلو جرام، مخبأة بحقيبة هاند باج بين طيات الملابس.

وبلغت قيمه المضبوطات 180 ألف جنيه.

قرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، رقم 48 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركي.