دعا بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت قادة حزب الأخير إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة إلى نتنياهو.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي في تل أبيب مخاطبا قادة حزب الليكود "بالنظر إلى الظروف، أدعو إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة برئاستي".

وأضاف "سأكون رئيس الوزراء في العامين الأولين"، موضحا أنه "في حال تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة ليكون رئيسا للوزراء" في العامين التاليين.

واعتبر القائد الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي أن ما يطرحه هو "البديل الوحيد من إجراء انتخابات جديدة".

وتصدر حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وتحالف أزرق أبيض برئاسة غانتس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 سبتمبر.

وفشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي فكلف غانتس بالمهمة لكنه أخفق بدوره.

ولتجنب إجراء انتخابات ستكون الثالثة في أقل من عام، كلف الرئيس رؤوفين ريفلين هذا الأسبوع الكنيست تسمية رئيسا للوزراء لإخراج إسرائيل من المأزق السياسي.

وأمام النواب ثلاثة أسابيع لاختيار شخص يحظى بتأييد 61 عضوا على الأقل من أصل 120.

لكن توجيه اتهام قضائي إلى نتانياهو الخميس قد لا يؤمن له غالبية نيابية تختاره، الأمر الذي يهدد بقاءه في الحكم.