"وقفة مشرفة".. معاذ عمارنة يشكر منتخب مصر الأوليمبي لدعمه

قال معاذ عمارنة، المصور الفلسطيني الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي عينه، إن كافة الاحتجاجات في فلسطين سلمية ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل معها بالرصاص، موضحًا أن كم الإصابات لزملائه الصحفيين في 2019 فقط أكثر من 600 صحفي بإصابات مختلفة من قوات الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن هناك تعمد من قبل قوات الاحتلال لإصابة الصحفيين، موضحًا أن الإصابة التي أصابت عينه واستقرت في رأسه كانت من قناصة قوات الاحتلال، ولم يتم التواصل معه من جانب الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم تقديم أي اعتذار.

ووجه المصور الفلسطيني، الشكر والتقدير لكل من تضامن معه وكل من نظم وقفة من الصحفيين في الدول العربية، "هذا يدل على وحدة الشعوب العربية مع بعضها البعض ورسالة حب لكل العرب"، موجهًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير للاعبي منتخب مصر الأوليمبي على دعمهم له من داخل الملعب أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا إياها بـ "الوقفة المشرفة".

وتابع: "إن شاء الله هنزل وأغطي عملي على أكمل وجه وأوصل رسالتي، بشكر كل من وقف معي وكل من ساندني".