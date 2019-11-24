نشأت الديهي: بطن مصر مفتوح للإصلاح والمشروعات والبناء

عّدد الإعلامي نشأت الديهي، الإنجازات التي حققتها مصر في الفترة الماضية، حيث قال "مبروك لمصر، مبروك في أكثر من اتجاه وأكثر من مجال، نقول تحيا مصر من العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتضن أكبر منتدى خاص بالاستثمار في القارة الإفريقية، والذي يمثل ضربة البداية لانطلاق مسيرة طويلة من العاصمة الإدارية الجديدة قبل افتتاحها الرسمي بشهور".

وهنأ "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، الشعب المصري بعد فوز منتخب مصر تحت سن الـ 23 بكأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، "أداء رائع وجمهور أروع، الحكاية حكاية نجاح وفرح وحكاية مصر".

وأشار إلى أن مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1، خلال ساعات الذي ينقل لمصر ما تريده من أخبار وتقنيات، مشيدًا في الوقت ذاته باختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لتكون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفًا: "5 أخبار كل واحد فيهم يستحق أننا نفخر به ونقول مبروك لمصر".

وتابع: "أخبار تدل على حيوية الدولة المصرية والمجتمع المصري النابض بالنجاح والعمل، بطن مصر مفتوح للإصلاح والمشروعات والبناء والإنجازات".