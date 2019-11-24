أبدى أدهم حافظ مصمم ومخرج العرض المسرحي الوثائقي "كمان خمسين سنة" سعادته بردود الفعل الواسعة التي أعقبت العرض الذي أقيم قبل أيام ضمن فعاليات ترينالي الشارقة بدعم من مؤسسة آفاق.

وقال في بيان إنه كان حريصا على تقديم عمل وثائقي يحكي تاريخ قناة السويس وكل القصص والحكايات التي أحاطت بحفر القناة والتطور الذي طرأ عليها منذ افتتاحها قبل مائة وخمسين سنة والنظرة المستقبلية لهذا الممر الملاحي المهم.

كما أشاد باستقبال الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة لفريق العرض بحضور الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون.

وكشف حافظ أنه بعد نجاح العرض بالشارقة تقرر عرضه على مسرح الفلكي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أنه تم على هامش العرض المسرحي "كمان خمسين سنة" إقامة معرض وثائقي ضخم بالشارقة ضم مجموعة من الوثائق النادرة التي تخص قناة السويس استخلصها فريق منصة "ح. ر. ك" التي أنتجت المسرحية من خلال زيارات مطولة لكل من الأرشيف الملكي بلندن والأرشيف الوطني بباريس، ويستمر حتى فبراير 2020.