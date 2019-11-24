شعبان حسين.. "أبو تلاتة" بين كوميديا "صبحي" وتراجيديا "البدلة الميري"

"تبقى بسم الله الرحمن الرحيم".. بهذه العبارة يصرخ "عبدالباري" أحد المكفوفين في دار الرعاية، معلنا توصله إلى فك لشفرات الجواب الذي تحاول "سنية" جاهدة أن تقرأه لبقية المكفوفين، رغم ضعف بصرها الشديد... كان هذا هو مشهد كوميدي شهير للفنان الراحل شعبان حسين، في مسرحية "وجهة نظر" التي لعب بطولتها الفنان محمد صبحي عام 1989.

شعبان حسين الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده حيث إنه وُلد في 24 نوفمبر 1940، تخرج في معهد الفنون المسرحية في نفس الدفعة التي تخرج فيها محمد صبحي ونبيل الحلفاوي ويسري مصطفى ولطفي لبيب، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار 38 عاما، كان أشهرها فترة تعاونه مع الفنان محمد صبحي التي بدأت منذ عام 1987 بمسلسل "سنبل بعد المليون"، ثم مسلسل "يوميات ونيس" في التسعينيات ودوره الأشهر "ثروت عبدالهادي"، المعروف بـ"أبو تلاتة"، حيث إنه دائما ما يتباهى أمام "ونيس" بأنه يمتلك 3 سيارات و3 صنارات للصيد و3 من كل شيء، فأصبح الرقم 3 ملازما لـ"ثروت"، كما قدم شخصية "محمود بلاليكا" في مسرحية "لعبة الست" مع محمد صبحي، وهو نفس الدور الذي قدمه الفنان الراحل عزيز عثمان في الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته، ونجح شعبان حسين في إعادة تقديم الشخصية بشكل مختلف وكوميدي ومميز.

المفارقة العجيبة أن هذا الكوميديان الراحل اشتهر في بداياته الفنية، بتقديم الأدوار الجادة وخصوصا دور ضابط المباحث أو المخابرات أو وكيل النيابة أو المحامي، وظهر ذلك في فيلم "شعبان تحت الصفر" للنجم عادل إمام عام 1980، حيث قدم شعبان حسين دور وكيل نيابة، كما قدم دور "محمود- محقق المباحث" في فيلم "الثأر" للفنان محمود ياسين والفنانة يسرا عام 1982، وقدم أيضا دور ضابط شرطة في فيلم "بيت القاضي" مع النجمين الراحلين فاروق الفيشاوي ونور الشريف عام 1984، وقدم أيضا دور ضابط مخابرات في فيلم "إعدام ميت" مع النجمين الراحلين فريد شوقي ومحمود عبدالعزيز عام 1985.

في 22 مايو 2013، رحل عن عالمنا الفنان شعبان حسين إثر أزمة قلبية أصابته، وكان آخر أعماله مسلسل "فرح العمدة" عام 2012، وفي يونيو 2018 رحل بشكل مفاجئ أيضا المؤلف الشاب محمد شعبان نجل الفنان شعبان حسين، عن عمر ناهز 39 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، والذي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث كان من القلائل الذين حضروا حفل خطبته على إنجي سلامة، كما كان "هيثم" دائم زيارته في منزله والتقاط صور مع أطفاله، وبعد مرور عام وأشهر قليلة يلحق "هيثم" بصديقه وسط صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه في الوسط الفني وخارجه.