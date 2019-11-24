آخرهم حسن حسني وسوزان مبارك.. شائعة وفاة على الـ"سوشيال ميديا" كل يوم

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بشائعات وفاة عدد من المشاهير بدأت بالفنان الكبير عادل إمام، مرورا بالفنان هادي الجيار وسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك وصولا بالفنان القدير حسن حسني.

شائعات تخرج بصفة شبه يومية من صفحات ترغب في زيادة التفاعل عليها، إلا أنها في كل مرة تثبت خطأها وعدم دقتها، ولا تمر ساعات قليلة حتى يأتي نفي الخبر.

عادل إمام بخير

نشر المخرج رامي إمام، فيديو للزعيم عادل إمام، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، مؤكدًا أن والده بخير ويواصل عمله، نافيًا إشاعة وفاته التي تناولها البعض.

وظهر رامي إمام في فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلًا: "شوفوا مين جنبي بيحفظ"، ويحرك الكاميرا باتجاه والده، ليظهر وهو في حالة انهماك ويدخن سيجارة، ويتدرب على دوره بالمسلسل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة مرض الفنان عادل إمام التي نفاها المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم"، في بيان، مشيرًا إلى أن الزعيم، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، رغم شائعات تعرضه لأزمة صحية أو الوفاة، والتي تخرج من آنٍ لآخر، مؤكدًا أن "الزعيم" انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وطمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هو الآخر، المصريين، على الحالة الصحية، للفنان الكبير عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم".

وقال "زكي"، إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله: "مش عارف الناس دي بتستفيد إيه من الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "الشائعة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ونحن نرد، وأطمئن العالم العربي أجمع على صحة عادل إمام".

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو"، حول شخصية رجل أعمال صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو، كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.

هادي الجيار يتحسن

نفت زينب زوجة الفنان هادي الجيار، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشان خبر وفاة زوجها.

وقالت زينب، لـ"الوطن"، "الحمدلله هادي بصحة جيده وفِي تحسن رغم أنه ما زال حتى الآن في الرعاية المركزة إلا أنه في تحسن ملحوظ يوما بعد يوم، وهذا كلام الأطباء".

وأضافت زوجة الجيار، "شائعة مثل هذه في الفترة الحالية سخيفة جدا، ومقلقة لنا وله ولا أعلم من وراء هذا الكلام السخيف، وما الغرض منه؟ وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يعدي هذه المحنة بدل من طلوع شائعات سخيفة عليه".

ونقل هادي الجيار المستشفى، في الآونة الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدى لدخوله الرعاية المركزة، ومكوث فيها فترة طويلة.

سوزان مبارك تتلقى العلاج

تكتم كبير حول الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، عقب تعرضها لوعكة صحية، دخلت إثرها العناية المركزة، ما تسبب في خروج تساؤلات عدة عن أسباب دخولها للمستشفى، إذ نشر الخبر ابنها علاء مبارك، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وسط تكتم على حالتها، أو مكان علاجها.

ونفت صفاء الحناوي من مجموعة "أبناء مبارك"، في حديثها لـ"الوطن"، الشائعات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة الآن، وأنّ آخر ما قاله الأطباء، إنّ حالتها مستقرة، وأنها مازالت متواجدة بالمستشفى.

وأضافت "الحناوي"، أن سوزان مبارك، دخلت المستشفى منذ عدة أيام، إثر تعرضها لآثار جانبية من العملية السابقة في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنّهم لم يستطيعوا زيارتها، حسب "صافي"، التي أشارت لتأكيد الأطباء "منع الزيارة عنها"، مؤكدة أن حالة الرئيس حسني مبارك، مستقرة وبصحة جيدة.

وكذب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، الشائعات المتداولة عن وفاة السيدة سوزان مبارك، حيث كتب في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله".

بينما أكد الدكتور محمد بلال، من مجموعة "أبناء مبارك"، لـ"الوطن"، أن حالة سوزان مبارك مستقرة حاليا، وأنها دخلت المستشفى، منذ ما يقرب من 5 أو 6 أيام، موضحًا أنها كانت تعاني من أثار عملية جراحية أجرتها في القلب منذ عدة سنوات، وأنه يطمئن على صحتها بصفة مستمرة، وأن الرئيس الأسبق بصحة جيدة.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، غرّد عبر حسابه على "تويتر"، ردًا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".

وتأتِ وعكتها الصحية، بعد أن أجرت جراحة في الظهر أغسطس الماضي، وقال حينها حسن الغندور أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، إنّها "عملية ديسك بسيطة".

حسن حسني بصحة جيدة

ولم يسلم حسن حسني هو الآخر من هذه الموجة، حيث يتعرض لمثل ههذه الشائعات سنويا في هذا التوقيت من العام، إلا أنه بصحة جيدة.

ونفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد عن وفاة الفنان حسن حسني.

وقال مكرم فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الفنان حسن حسني يتمتع حالياً بصحة جيدة، وما يتردد مجرد شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.