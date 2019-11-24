صرحت خلية الإعلام الأمني العراقية بشن غارة جوية على مخبأ لداعش في قطاع عمليات صلاح الدين، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

يذكر أن العراق تشهد موجة من التظاهرات والعصيان المدني منذ عدة أيام احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وانتسشار الفساد داخل أروقة الحكومة والنظام الحاكم العراقي.

وقطع متظاهرون عراقيون طرقاً وجسوراً رئيسية في كل من البصرة وذي قار، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وبالأمس، قُتل متظاهر بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون وسط الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وشهد السبت مواجهات عنيفة في بغداد بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة، في تصعيد جديد تعرفه الاحتجاجات العراقية المستمرة لأكثر من 40 يوما.