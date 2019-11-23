قُتل متظاهر بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون وسط الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وشهد السبت مواجهات عنيفة في بغداد بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة، في تصعيد جديد تعرفه الاحتجاجات العراقية المستمرة لأكثر من 40 يوما.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، السبت، لليوم الرابع على التوالي، واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف في شارع الرشيد وسط بغداد.

ويحاول المتظاهرون عبور حاجز الكتل الخرسانية باتجاه جسر الشهداء، في محاولة للسيطرة عليه وشل حركة السير في العاصمة، للضغط على الحكومة العراقية من أجل الاستجابة لمطالبهم.

كما شهد جسر الأحرار، وهو أحد الجسور الرئيسية كذلك في بغداد، مواجهات عنيفة كذلك في وقت سابق من السبت، بين المتظاهرين وقوات الأمن.