قتل منذ قليل عدد من المتظاهرين في جنوب العراق، مع تزايد تحركات العصيان المدني، وذلك حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية" نقلا عن مصادر طبية عراقية.

هذا وقد تصاعدت صباح اليوم حدة المظاهرات فى العراق، عندما قطع المتظاهرين طرقاً وجسوراً رئيسية في كل من البصرة وذي قار والنجف.

كانت السلطات العراقية قد أرسلت تعزيزات أمنية؛ مساء أمس، لمنع وصول المحتجين لمقار الحكومة في الناصرية جنوب البلاد.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن قوات الأمن استخدمت قنابل صوتية وعبوات غاز؛ لمنع تقدم المحتجين في الناصرية.

فيما قتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد أمس السبت، وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا، منهم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات بمدينة كربلاء مساء الجمعة بحسب وكالة "فرانس برس".