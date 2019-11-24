أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نجاح مشاركة مصر في "قمة العشرين" التي عقدت الأسبوع الماضي في ألمانيا، وأيضا نجاح "منتدى أفريقيا 2019"، يؤكد أن مصر عازمة بقوة على مساعدة القارة الأفريقية على تحقيق حلم التنمية المستدامة 2063.

وأضاف حليمة، فى لقاء على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن جميع المناقشات في القمة والمنتدى، ركزت بصفة أساسية على الاستثمارات بالقارة الأفريقية، ودور القطاع الخاص في التنمية كبديل عن المساعدات، والدفع إلى تحقيق الاستثمارات والمشروعات لإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيعهم وفتح آفاق اقتصادية جديدة للشعوب الأفريقية، وهو ما يساهم من ناحية على الحد من الهجرة غير الشرعية والقضاء على التطرف والإرهاب.

وتابع حليمة، أن العلاقات بين الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أصبحت تركز على بحث سبل التعاون والاستثمار الأفريقي- الأفريقي ثم الأفريقي- المصري، وتنمية في البنية التحتية كالطرق والنقل النهري والبحري والربط الكهربائي بين شمال وجنوب أفريقيا، لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بالمجتمع الأفريقي بشكل عام، مشيرا إلى أن كل ما يتم في القارة السمراء هو جزء من استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، وارتباطها ببرنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والذي يضم 17 مجالا منها الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين وغيرها من المجالات المهمة، وهو ما يساعد في تحديد الخريطة الاستثمارية لكل دولة من دول الاتحاد الأفريقي.