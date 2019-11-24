تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، مؤكدة على استمرار حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، والطقس اليوم معتدل على كافة أنحاء الجمهورية أثناء فترات النهار، ولكن ترتفع البرودة في ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، نظرا لانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

وناشدت إيمان شاكر المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، ممن يخرجون في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة ارتداء الملابس الثقيلة، وخصوصا الأطفال، ممن يخرجون في الصباح الباكر للمدارس، حتى لا يصابون بنزلات البرد، بسبب الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

ولفتت شاكر، إلى وجود ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة، بداية من الغد، وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 لـ4 درجات، ولكن سيكون ارتفاع مؤقت غدا فقط، وسيصاحب الارتفاع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، وعلى شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

واستكملت إلى أن درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء، وتعود للمعدلات الطبيعية من درجات الحرارة لمثل هذا الوقت مكن العام.