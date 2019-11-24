تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، والذين يطالبون فيه بقبول طعنهم وإلغاء حكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما هاجم المحكوم عليهم سيارة حارس هشام رامز محافظ البنك المركزي آنذاك، وأجبروه على التوقف وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار من أسلحة كانت معهم وسرقوا السيارة وفروا هاربين قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي عاقبت 9 منهم بالإعدام، وقضت بالسجن سنتين لاثنين آخرين فطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض.

وفي حالة قبول طعن المحكوم عليهم سيجرى إلغاء الحكم المطعون عليه وإصدار حكم آخر من قبل محكمة النقض، وإذا رفضت المحكمة الطعن سيكون الحكم نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

يذكر أن الطعن نظر أمام محكمة النقض في جلسة سابقة وأجلته لجلسة اليوم.