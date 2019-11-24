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رئيس الوزراء: الدولة تحملت العبء الأكبر فى مشروعات البنية التحتية

رئيس الوزراء: الدولة تحملت العبء الأكبر فى مشروعات البنية التحتية

"التميمي" تستهدف تنفيذ صفقتي استحواذ بالقطاع المالي والأغذية

"التميمي" تستهدف تنفيذ صفقتي استحواذ بالقطاع المالي والأغذية

"أفريقيا 2019" يختتم فعالياته باستراتيجية تنموية شاملة لـ"أرض الفرص"

"أفريقيا 2019" يختتم فعالياته باستراتيجية تنموية شاملة لـ"أرض الفرص"

"الاستثمار القومي" بصدد منح تمويل جديد لهيئة النقل العام بـ1.5 مليار جنيه

"الاستثمار القومي" بصدد منح تمويل جديد لهيئة النقل العام بـ1.5 مليار جنيه

البنك الزراعي يستحوذ على 90% من إجمالي فروع البنوك في المحافظات

البنك الزراعي يستحوذ على 90% من إجمالي فروع البنوك في المحافظات

250 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ"راية شوب" خلال أسبوع الـ"Black Friday"

250 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ"راية شوب" خلال أسبوع الـ"Black Friday"

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