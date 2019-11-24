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حبس سائق أشعل النيران في زميله جراء مشادة بينهما في الشرقية

حبس سائق أشعل النيران في زميله جراء مشادة بينهما في الشرقية

إعلان مواعيد امتحانات النقل والشهادات في شمال سيناء

إعلان مواعيد امتحانات النقل والشهادات في شمال سيناء

الانتهاء من تنفيذ 60% من إدارة المرور الجديدة في الداخلة

الانتهاء من تنفيذ 60% من إدارة المرور الجديدة في الداخلة

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

إحباط محاولات تفجير عبوات ناسفة جنوب شرقي أفغانستان

إحباط محاولات تفجير عبوات ناسفة جنوب شرقي أفغانستان

غاب 3 أيام ثم عاد وقطع زوجته.. مفاجآت جديدة في جريمة "فرارجي الهرم"

غاب 3 أيام ثم عاد وقطع زوجته.. مفاجآت جديدة في جريمة "فرارجي الهرم"

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"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

ولما انفجرت "الأنبوبة" في وجه "محمد" باعت الأم دهبها على علاجه.. ولسه

ولما انفجرت "الأنبوبة" في وجه "محمد" باعت الأم دهبها على علاجه.. ولسه

توقيع 11 اتفاقية.. والإعلان عن استثمارات جديدة خلال منتدى أفريقيا 2019

توقيع 11 اتفاقية.. والإعلان عن استثمارات جديدة خلال منتدى أفريقيا 2019

آخرهم حسن حسني وسوزان مبارك.. شائعة وفاة على الـ"سوشيال ميديا" كل يوم

آخرهم حسن حسني وسوزان مبارك.. شائعة وفاة على الـ"سوشيال ميديا" كل يوم

"شيخ القراءات العشر".. معلومات عن الحصرى في ذكرى وفاته

"شيخ القراءات العشر".. معلومات عن الحصرى في ذكرى وفاته

7 آلاف فرصة عمل.. شروط ملتقى القوى العاملة التوظيفي بأسيوط

7 آلاف فرصة عمل.. شروط ملتقى القوى العاملة التوظيفي بأسيوط

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