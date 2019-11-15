أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نجح فى الحصول على مستحقات المواطن "أ.م .غ" لدى كفيله، والتي بلغت 41 ألفا و600 ريال سعودي، أي ما يوازي 180 ألف جنيه مصري، وكذلك شهادة الخبرة وجواز سفره.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بتقديم الدعم والمساعدة لحصول المواطن "ا .م .غ" على كافة مستحقاته، حيث كان يعمل إداري بإحدى المدارس الأهلية منذ عشر أعوام وتم إنهاء التعاقد معه منذ سته أشهر.

وقد قام عثمان رمضان المستشار العمالي القنصلية المصرية بجدة على الفور بتوجيه المواطن المصري برفع دعوى عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، فضلا عن حضوره مع المواطن بالهيئة العليا، وذكر "م .أ" مسؤول الإدارة المالية بالمدرسة أنه تم إنهاء التعاقد مع المواطن المصري، وأنه حصل على كافة رواتبه بانتظام.

وتمت افادته من جانب المستشار العمالي بأن مستحقات المواطن المصري تتمثل في رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة، ووفقا للمادة 84 من نظام العمل، وبعد عدة اتصالات والتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة، قامت الأخيرة بصرف مستحقات المواطن بشيك، كما تم تسليمه جواز سفره.