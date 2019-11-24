استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم.

كانت وحدات من الجيش السوري أحكمت سيطرتها، في الـ14 من نوفمبر الجاري، على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

واستعادت قوات الجيش السوري، في وقت سابق من الشهر الجاري، السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، والتي تعد ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا، وكان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.