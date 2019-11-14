سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم، على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن المدفعية السورية نفذت رمايات مركزة ومكثفة على تجمعات وتحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية اللويبدة غربية بريف إدلب الجنوبي تبعتها اشتباكات عنيفة ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة انتهت بتحرير قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ونفذت وحدات من الجيش عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في قرية المشيرفة بالريف الجنوبي الشرقي للمدينة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.