روت السيدة ياسمين الحصري نجلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، بعض تفاصيل قراءة والدها للقرآن الكريم للمرة الأولى في التاريخ داخل الكونجرس الأمريكي.

وقالت ياسمين، خلال حوارها مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية: "هو كان موفد للكونجرس الأمريكي بصحبة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود، وطُلب منه يقرأ القرآن في قاعة الكونجرس".

وتابعت أن والدها أيضًا تلى بعض من آيات القرآن الكريم داخل قاعة الملوك والرؤساء بالقصر الملكي في إنجلترا.

واستكملت: "لما كان والدي بيسافر لأي مكان كان بيتطلب منه التواجد في المناطق الشعبية والأماكن الرسمية بحيث إن الناس كلها تشوفه، والحمدلله في عدد من دول أفريقيا في مدارس وجمعيات دلوقتي باسمه".

وتحل اليوم، الذكرى الـ29 على وفاة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، أحد أشهر قُرّاء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، حيث إنه له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.